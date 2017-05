Sarah Lombardi spricht offen über ihren Neuanfang

Sarah Lombardi (© Sarah Lombardi / Facebook)

Sarah Lombardi hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Ihre heimliche Affäre und die darauf folgende Trennung von Pietro zogen schwere Zeiten nach sich, in denen Sarah mit viel Hass von Seiten ihrer Fans zu kämpfen hatte. Nun erzählte sie, wie sehr sie sich auf einen Neuanfang freue.

Nach ihrem Fremdgeh-Skandal und dem Beziehungs-Aus mit Pietro Lombardi (24), brach Sarah Lombardis (24) Welt zusammen. Die hübsche 24–Jährige hatte viele private Probleme, musste für Söhnchen Alessio (1) aber gleichzeitig immer stark bleiben und die Hass-Postings ihrer Fans ertragen. Doch die schwere Zeit hat Sarah auch stärker gemacht, wie sie im Interview mit RTL meinte: „Ich glaube einfach, dass gerade die letzte Zeit in meinem Leben mich natürlich reifer und auch erwachsener werden lässt.“

Mittlerweile hat die hübsche Brünette aber emotional endlich mit allem abgeschlossen und ist nun bereit für den Start in ein neues Leben. An der Seite ihres neuen Freundes Michal T. und mit Sohn Alessio will sie einen Neuanfang wagen und den Schmerz und die Trauer der letzten Monate vergessen. Zu RTL sagte sie: „Ich bin schon sehr glücklich, dass ich das hinter mir lassen kann und einen Neuanfang starten kann.“