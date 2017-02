Sarah Lombardi: So steht es um die Scheidung von Pietro

Pietro und Sarah Lombardi (© STAR-MEDIA / imago)

Sarah und Pietro Lombardi galten jahrelang als das Traumpaar der deutschen Medienlandschaft. Im Oktober 2016 folgte dann der Schock: Die beiden gaben ihre Trennung bekannt. Lange war nicht klar, wie es um eine Scheidung der beiden steht. Doch darauf gab Sarah im Interview mit „Promipool“ nun eine klare Antwort!

Eine Scheidung ist derzeit noch nicht möglich, aber das hat einen guten Grund! „Es gibt ja dieses Trennungsjahr“, so Sarah, „nach dem Jahr wollen wir die Scheidung aber durchziehen.“ Ein Liebescomeback ist somit ausgeschlossen! In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, dass sich Sarah und Pietro wieder annähern und Fotos von den beiden beim gemeinsamen Essen sollten den Beweis liefern. Doch da haben sich die Fans wohl zu früh gefreut: „Das auf den Fotos war gar nicht Pietro. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen.“

Sarah wieder alleine im TV

In den vergangenen Monaten hat sich Sarah Lombardi vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch damit ist nun Schluss! Die Sängerin will nach der Trennung von Pietro auch alleine wieder aktiver sein. So wird sie beim großen „RTL II Promi-Curling-Abend“ gemeinsam mit Konny (61) und Manuela Reimann (49) gegen fünf andere Teams antreten. Für Sarah ist Curling ein komplett neues Terrain: „Ich weiß zwar, was das ist, aber ich kenne die Regeln nicht.“ Für sie ist ganz klar Konny Reimann die Geheimwaffe: „Konny ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich alles kann.“

Ob Sarah gemeinsam mit den Reimanns den großen „RTL II Promi-Curling-Abend“ für sich gewinnen kann, wird sich am 26. Februar ab 20.15 Uhr zeigen.