Sarah Lombardi: So sexy hat sie sich schon lange nicht mehr gezeigt

Sarah Lombardi in einem heißen Outfit (© Sarah Lombardi / Facebook)

Sarah Lombardi kann derzeit ihren Fans kaum etwas recht machen. Seit Sarahs Affäre und der Trennung von Pietro haben sie immer etwas an der hübschen Brünetten auszusetzen. Nun präsentierte sich die 24– Jährige in einem heißen Outfit auf ihrem Facebook-Account und erntete endlich mal wieder nette Komplimente. Doch auch in den Kommentaren zu diesem Foto meldeten sich Sarahs Hater...

Sarah Lombardi (24) macht gerade schwere Zeiten durch. Doch immer wieder zeigt sie, dass sie trotz des Trennungsdramas mit Pietro Lombardi (24) auch fröhliche Momente in ihrem Leben erlebt und endlich einen Neustart wagen will. Nun postete die hübsche 24–Jährige auf ihrem Facebook-Account ein Foto, das Sarah ungewohnt sexy zeigt.

Ein enges schwarzes Outfit lässt den Blick frei auf eine heiße Feinstrumpfhose und sexy Overknee-Stiefel. Sarah sieht darin richtig gut aus und auch ihre Figur kommt richtig gut zur Geltung. Viele ihrer Fans sind ebenfalls begeistert von dem neuen und gewagten Look der jungen Mama. Ein Fan meint: „Sarah, du siehst super aus.“

Doch zur Bewunderung der Fans gesellen sich auch zahlreiche Kommentare von Hatern, die jeden neuen Post von Sarah zum Anlass nehmen, der hübschen Brünetten wehzutun und ihr ihren Fehler unter die Nase zu reiben. So schreibt ein gehässiger Hater: „Wäre dein Charakter so hübsch wie dein äußerliches... Echt Schade...“ Und ein anderer meint: „Das Outfit ist hübsch, aber trotzdem vergisst niemand hier, wer darunter steckt.“

Solche Kommentare sind einfach nur unglaublich feige und auch völlig fehl am Platz. Bleibt zu hoffen, dass sich Sarah diese Aussagen nicht zu sehr zu Herzen nimmt.