Sarah Lombardi: So geht es mit ihrer musikalischen Karriere weiter

Sarah Lombardi will sich wieder der Musik widmen

Sarah und Pietro Lombardi standen in den vergangenen Wochen vor allem aufgrund ihrer Trennung im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Viele Fans wünschen sich jedoch, dass das Privatleben der beiden in den Hintergrund rückt und sie sich wieder auf ihre musikalische Karriere konzentrieren. Sarah Lombardi hat im Interview mit „Promipool“ nun verraten, dass sie tatsächlich ein neues Album plant.

Das dürfte viele Fans sicherlich sehr freuen! Sarah Lombardi (24) möchte sich endlich wieder auf ihre musikalische Karriere konzentrieren und ein neues Album rausbringen. Nach all den Schlagzeilen über die Trennung von Pietro Lombardi (24) in den vergangenen Monaten möchte sich Sarah nun wieder auf die Musik konzentrieren, wie sie im Interview mit „Promipool“ erzählt: „Gerade, was Musik angeht, wünsche ich mir, dass ich da wieder etwas mache. Ich möchte dieses Mal aber wirklich etwas machen, wo ich zu 1000 Prozent dahinterstehe.“

Sarah möchte im neuen Album alles rausholen, was in ihr steckt. Bis die neue Platte allerdings erscheint, kann es noch eine Weile dauern: „Wir suchen jetzt erst Mal einen guten Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten wollen und ich glaube, es wird dann ein längerer Prozess werden.“ Das hat auch einen triftigen Grund: „Es soll gut werden! Und da lass ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit, damit ich weiß, das ist wirklich das, was mein Herz gerade will.“

Sarah Lombardi bald wieder im TV

Bevor die Fans allerdings neue Musik von Sarah zu hören bekommen, wird die hübsche Sängerin zunächst wieder im TV zu sehen sein. Beim großen „RTL II Promi-Curling-Abend“ tritt Sarah gemeinsam mit Konny (61) und Manuela Reimann (49) gegen fünf andere Teams an. Ihre Chancen auf den Sieg sieht sie ganz gelassen: „Ich glaube das wichtigste ist, dass alle Spaß haben. Klar geht man auch mit einem gewissen Ehrgeiz da dran, aber dabei sein ist alles.“

Der große „RTL II Promi-Curling-Abend“ findet heute Abend um 20.15 Uhr statt.