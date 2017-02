Sarah Lombardi schwelgt mit Schwangerschaftsfoto in Erinnerungen

Sarah Lombardi während ihrer Schwangerschaft (© Sarah Lombardi / Facebook)

Die Beziehung zwischen Pietro und Sarah Lombardi ist zerbrochen, doch die Erinnerungen an die schöne gemeinsame Zeit werden Sarah für immer bleiben. Und dazu gehört auch ihre Schwangerschaft mit Sonnenschein Alessio. Auf Facebook postete sie nun ein Foto, das sie mit einem riesigen Babybauch zeigt.

Sarah Lombardi (24) schwelgt anscheinend derzeit in alten Zeiten. Vor allem die Schwangerschaft mit Alessio und die Geburt faszinieren die hübsche 24–Jährige immer noch. Auf dem Foto, das sie mit ihren Fans auf ihrem Facebook-Account teilte, sieht man die schöne Brünette in einem knappen Bikini und einem lässigen Strohhut. Doch die Augen aller richten sich automatisch auf Sarahs großen Babybauch, den die 24-Jährige liebevoll betrachtet.

Doch auch an diesem Bild können manche Fans einfach kein gutes Haar lassen. Seit der Trennung von Pietro Lombardi (24) haben einige Hater immer etwas an Sarahs Postings auszusetzen. Vor Kurzem kritisierten sie Sarahs Werbe-Postings und auch ihr neues Schwangerschaftsfoto finden viele unpassend. Ein Fan meint beispielsweise: „Ich kommentiere ja eigentlich nie, aber Sarah du provozierst mit dem Foto ganz schön! Nach all den Schlagzeilen müsste das ja jetzt vielleicht grad nicht sein, oder?“

Doch es gibt immer noch wahre Fans, die sich für Sarah und ihr größtes Glück – ihren kleinen Sohn Alessio (1) – freuen. So meint ein Fan: „Du bist eine wundervolle Frau! Glaub an dich!“