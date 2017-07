Sarah Lombardi: Klares Statement zum angeblichen Beziehungs-Aus mit Michal T.

Sarah Lombardi (© Sarah Lombardi / Facebook)

Mit ihrer Beziehung zu Michal T. steht Sarah Lombardi unter ständiger Beobachtung. So wurden in letzter Zeit auch immer wieder Gerüchte um eine Trennung laut, zu denen Sarah nun deutlich Stellung nimmt.

Sarah Lombardi (24) ist ein Leben in der Öffentlichkeit gewohnt. Doch auch der Sängerin werden die vielen Schlagzeilen um sie manchmal zu viel. In letzter Zeit stand Sarah immer wieder wegen der angeblichen Trennung von ihrer Jugendliebe Michal T. in den Medien.

Sogar nachdem sie schon zu ihrem Beziehungsstatus Stellung genommen hat, wurden die Gerüchte um ein Beziehungs-Aus nicht weniger. Nun äußerte sich Sarah Lombardi noch einmal gegenüber „Promiflash“ und stellt klar: „Das ist aber Blödsinn!“ Die beiden sind noch immer ein Paar, wollen ihre Beziehung jedoch privat halten und keine Einblicke in diese geben.