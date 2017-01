Sarah Lombardi: Ihr Bruder verteidigt sie

Sarah Lombardi zeigt ihren kleinen Bruder (© Sarah Lombardi / Facebook)

Sarah Lombardi muss sich in den vergangenen Wochen viel gefallen lassen. Auf ihren öffentlichen Profilen wird sie nach dem Bekanntwerden der Trennung von Pietro regelmäßig beleidigt und schikaniert. Doch nun stand ihr Bruder ihr zur Seite und verteidigte sie bei ihrem aktuellsten Post, der an Pietro gerichtet war.

Eigentlich wollte Sarah Lombardi (24) damit nur etwas Gutes tun: Gestern forderte sie ihre Fans dazu auf, Pietro Lombardis (24) neue Single zu kaufen und unterstützte ihn somit öffentlich. Doch das kam nach der plötzlichen Trennung der beiden bei vielen Fans überhaupt nicht gut an! Wie so oft in den letzten Wochen musste sich Sarah erneut einem regelrechten Shitstorm aussetzen. Doch nun schritt ihr Bruder Gianluca Engels (19) ein und verteidigte seine Schwester!

So schrieb er unter einem Kommentar, der Sarah kritisierte: „Musst du eigentlich überall deinen Senf dazugeben? Jetzt mal ohne Spaß, lass die doch. Ich glaube, du weißt am wenigsten, ob die sich verstehen oder nicht. Für beide geht momentan das Leben weiter und wenn die sich verstehen und helfen, muss man es akzeptieren und nicht hetzen.“ Mit dieser Aussage trifft Gianluca voll ins Schwarze! Immerhin haben Sarah und Pietro einen gemeinsamen Sohn und für Alessio ist es sicherlich das Beste, wenn Mutter und Vater trotz Trennung gut miteinander zurechtkommen.