Sarah Lombardi: Erster Post nach neuen Urlaubsfotos mit Michal T.

Sarah Lombardi ohne Ehering (© Sarah Engels / Facebook)

Sarah Lombardi und Michal T. können eine Beziehung nach den aktuellsten Geschehnissen nicht mehr abstreiten! Vor wenigen Tagen sind Fotos aufgetaucht, die die Ex von Pietro Lombardi gemeinsam mit Michal im Disneyland in Paris zeigten. Nun meldete sie sich erstmals nach Auftauchen der eindeutigen Bilder via Facebook zu Wort.

Erst im Oktober 2016 gaben Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) ihre Trennung bekannt, nachdem intime Fotos von Sarah und ihrem einstigen Ex-Freund Michal T. aufgetaucht waren. Mittlerweile ist klar: Sarah und Michal sind ein Paar! Vor wenigen Tagen kursierten Bilder, die Sarah und Michal gemeinsam beim romantischen Ausflug ins Disneyland Paris zeigten. Die zwei wirkten sehr vertraut und glücklich – ein herber Schlag für Pietro! Nun meldete sich Sarah erstmals nach den aufgetauchten Fotos via Facebook zu Wort, doch der Post wird viele Fans sicherlich enttäuschen!

Anstatt ihren Fans endlich die Wahrheit zu sagen und sie über ihre aktuelle Situation aufzuklären, postete Sarah Werbung – von einem Kommentar über Michal oder Pietro keine Spur! Das dürfte den Fans wohl gar nicht gefallen. Immerhin wollen diese nur eins: endlich Klartext!