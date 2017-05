Sarah Lombardi bekommt neuen TV-Job

Sarah Lombardi (© APress / imago)

Für Sarah Lombardi könnte es momentan nicht besser laufen! Nicht nur ist sie stolze Mutter und total verliebt in Freund Michal T. auch beruflich startet sie nach der Trennung wieder durch. Die hübsche Brünette können die Fans nämlich schon bald in einem beliebten TV-Format sehen.

Musikerin und Fernseh-Star Sarah Lombardi (24) hat die schwere Zeit nach der Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi (24) anscheinend endgültig überstanden. Ihr Liebesglück mit Freund Michal T. machte sie vor wenigen Wochen öffentlich und auch Sohnemann Alessio geht es gut. Nun startet Sarah auch in puncto Karriere wieder voll durch. Schon vor wenigen Tagen kündigte Sarah via Facebook ein neues Projekt an und nun scheint das Geheimnis gelüftet zu sein.

Sarah hat laut der „Bild“ einen vielversprechenden neuen TV-Job an Land gezogen. Sie soll bei der beliebten RTL-II-Castingshow „Curvy Supermodel“ vom Backstage-Bereich berichten und dem Plus-Size-Model-Nachwuchs während der Sendung begleiten. Offiziell bestätigt hat RTL II das zwar noch nicht, doch Sarah wäre neben den neuen Jury-Mitgliedern eine echte Bereicherung für das Format.