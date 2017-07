Sarah Knappik: So glücklich ist sie mit ihrem Freund Ingo Nommsen

Ingo Nommsen und Sarah Knappik bei den Shocking Shorts Awards (© Getty Images)

Sarah Knappik und Ingo Nommsen sind seit 2015 ein Paar. Seitdem führen die beiden auch eine Fernbeziehung. Dem Glück der beiden scheint dies jedoch nichts anzutun. Trotz großer Entfernung sehen sich die beiden regelmäßig und führen eine harmonische Beziehung.

Sarah Knappik (30) wurde durch ihre Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Doch neben dem Modeln arbeitet sie auch als Schauspielerin und Sängerin. So hatte Sarah auch schon eine Rolle in einem Hollywoodstreifen und konnte ihr Talent neben niemand geringerem als David Hasselhoff (64) beweisen.

Letztes Jahr versuchte Sarah dann einen weiteren Karriereschritt und nahm unter dem Namen Goldregen ihre erste Single auf. Doch das war nicht das Einzige, mit dem Sarah 2016 überraschte. Zu Beginn des Jahres machte sie auch ihre Beziehung zu Ingo Nommsen (46) bekannt. Gemeinsam gehören sie zu den beliebtesten deutschen Promi-Paaren und das obwohl die beiden einige hundert Kilometer trennen.

Sarah und Ingo führen nämlich seit Beginn eine Fernbeziehung. Während Sarah in Berlin lebt und arbeitet, hat sich ihr Freund in Düsseldorf niedergelassen. Dennoch funktioniert die Beziehung. „Wir sehen uns regelmäßig. Das funktioniert ganz gut“, so Sarah gegenüber „Bild“. Und sobald die beiden beruflich nicht mehr an eine Stadt gebunden sind, kommt für Sarah und Ingo auch eine gemeinsame Wohnung in Frage. Momentan sind jedoch Hochzeit und Kinder noch kein Thema.