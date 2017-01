Sarah Joelle Jahnel: Teilnahme am Dschungelcamp in Gefahr

Sarah Joelle zeigt sich offenherzig (© Future Image / imago)

Kurz vorm Start der 11. Staffel des Dschungelcamps lässt sich die 27-jährige Sarah Joelle Jahnel in Aachen operieren. Kann die Ex-Teilnehmerin von RTLs „Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" trotzdem wie geplant nach Australien fliegen?

Am 13. Januar geht die RTL Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde und startet damit die 11. Staffel. Eigentlich soll sich auch Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) den Aufgaben des australischen TV-Dschungels stellen, aber nur zwei Tage vor Abflug nach Down Under muss sich die junge Sängerin laut „Bild“ einer OP unterziehen, bei der sie sich eine Geschwulst am Bauch entfernen lässt.

Die Operation ist zwar ein Routineeingriff, aber trotzdem stellt sich die Frage: Schafft es die 27-jährige Aachenerin, sich wieder rechtzeitig bis zum Abflug am Freitag von den Strapazen der Operation zu erholen, um fit ins Dschungelcamp zu starten?

Als Ersatz für die Blondine hält RTL angeblich schon Maria Hering (34), Ex-Freundin von Bastian Yotta, bereit.