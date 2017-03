Sarafina Wollny lässt sich XXL-Tattoo stechen

Sarafina Wollny beim Tätowierer (© Sarafina Wollny / Facebook)

Die hübsche Sarafina Wollny hat es gewagt und lässt sich ein neues Tattoo stechen. Doch dieses Mal ist es ein richtig großflächiges Tattoo, das ihren ganzen oberen Rücken bedecken soll. Auf Facebook lässt die 22-Jährige ihre Fans am Entstehungsprozess ihres neuen Körperschmucks teilhaben.

Sarafina Wollny (22) ist ein absoluter Tattoo-Fan! Immer wieder stattet die hübsche Tochter von Silvia Wollny (52) Tattoo-Studios Besuche ab. Erst vor einem Jahr ließ sie sich Tattoos für ihre tolle Mama und ihren Freund Peter stechen und nun verschönert sie ihren Körper weiter.

Diesmal ist es ein riesiges Tattoo, das auf ihrem oberen Rücken entstehen soll. Was genau das Tattoo darstellen soll, wenn es fertig ist, ist noch nicht genau zu erkennen. In den Kommentaren meint Sarafina, dass sie ihren Fans das Tattoo erneut zeigen wird, wenn es vollendet ist. Die Fans dürfen also gespannt bleiben.