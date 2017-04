Sandra Bullock kaum gealtert: So sah sie zu Beginn ihrer Karriere aus

So sah Sandra Bullock 1990 aus (© Zuma Press / imago)

Sandra Bullock hat sich die letzten Jahre stark verändert – zumindest karrieretechnisch. Während sie zu Beginn hauptsächlich romantische Komödien drehte, sieht man sie heute auch häufig in ernsten Dramen. Rein Äußerlich jedoch ist die Schauspielerin kaum gealtert und sieht noch immer super aus.

Sandra Bullock (52) wurde als Everybody’s Darling in Amerika zum Superstar. Alleine durch die zahlreichen romantischen Komödien, die die Schauspielerin drehte, wurde sie zu einer der bestbezahltesten Schauspielerinnen Hollywoods. Mit ihren Filmen „The Blind Side“ und „Gravity“ kam sie dann ganz oben an und kann sich in die Reihe zahlreicher Oscar-Gewinner einreihen. Doch zu Beginn ihrer Karriere musste Sandra Bullock auch einige Misserfolge einstecken.

Nachdem Sandra Bullock ihre Schauspielausbildung in New York abschloss, zog es sie nach Los Angeles, wo sie kleine Film- und Fernsehrollen übernahm. Ihre erste Hauptrolle hatte sie 1990 in der Serie „Working Girl“, welche jedoch nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde. Danach hatte Sandra Bullock, welche deutsche Wurzeln hat, in zahlreichen Filmen kleine Nebenrollen, bis sie mit „Speed“ ihren Durchbruch feierte.

Es folgten zahlreiche Filme, mit denen sie zu Everybody’s Darling wurde, bis sie sich 2007 eine Pause gönnte. Ihr Comeback feierte sie zwei Jahre später mit „Selbst ist die Braut“. Im selben Jahr drehte sie „The Blind Side“, für den die zweifache Mutter ihren ersten Oscar erhielt. 2013 wurde Sandra Bullocks Jahr. Neben „Taffe Mädchen“ feierte sie auch mit „Gravity“ große Erfolge und zeigte damit ein weiteres Mal, dass ihr auch ernste Rollen liegen. Verändert hat sich die Strahlefrau seit Beginn ihrer Karriere jedoch kaum. Betrachtet man das Bild aus dem Jahr 1990 und heutige Aufnahmen der Schauspielerin fällt auf, dass Sandra Bullock kaum gealtert ist und noch immer fabelhaft aussieht.