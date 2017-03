Samuel L. Jackson: Das ist seine hübsche Frau LaTanya

LaTanya Richardson und Samuel L. Jackson sind seit 37 Jahren verheiratet (© Getty Images)

Schauspieler Samuel L. Jackson scheint alles richtig gemacht zu haben in seinem Leben. Er ist nicht nur ein super erfolgreicher Schauspieler, sondern auch privat seit Jahren mit einer Frau glücklich. Die hübsche LaTanya Richardson ist seit 37 Jahren immer an seiner Seite und geht mit ihm durch dick und dünn.

Samuel L. Jackson (68) schaffte seinen internationalen Durchbruch mit dem Film „Pulp Fiction“ - einem kuriosen Kinostreifen aus dem Jahr 1994, bei dem Quentin Tarantino (53) Regie führte und Samuel eine der Hauptrollen verkörperte. Doch lange bevor der Schauspieler international bekannt wurde, lernte er die Liebe seines Lebens kennen. Bereits im Jahr 1980 trat der „Django“-Star mit LaTanya Richardson (67) vor den Altar und schwor ihr ewige Liebe und Treue. Und die Krönung erfuhr ihre Liebe schließlich durch die Geburt ihrer Tochter Zoe.

LaTanya Richardson ist, wie ihr Mann Samuel, ebenfalls Schauspielerin. Allerdings erlangte die hübsche 67–Jährige nie so große Bekanntheit wie Samuel. Von 1995 bis 2009 spielte sie in einigen Filmen mit – darunter in „Auf der Jagd“, „The Fighting Temptations“ und „Mütter und Töchter“. Vor allem ging LaTanya aber in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter auf.

Samuel und LaTanya sind ein tolles Paar

Wenn Samuel mit seiner Frau LaTanya in der Öffentlichkeit auftritt, wirken die beiden immer sehr glücklich und zeigen sich innig und vertraut. Außerdem blitzt aus ihren Augen immer noch eine süße Verliebtheit, die sich die beiden über die vielen Jahre ihrer Beziehung bewahren konnten. Darauf, dass sie seit ganzen 37 Jahren verheiratet und immer für einander da sind, können sie wirklich stolz sein.

Und der „Django“-Star kann sich auch glücklich nennen, so eine hübsche und charismatische Frau wie LaTanya seine Ehefrau nennen zu dürfen. Die mittlerweile 67-Jährige konnte sich ihre Jugendlichkeit bewahren und strahlt eine sympathische Fröhlichkeit aus, die einfach ansteckend ist.