„Sabrina - Total verhext“: Das macht Caroline Rhea alias „Tante Hilda“ heute

Caroline Rhea arbeitet neben der Schauspielerei auch als Comedian (© Getty Images)

Die US-Sitcom „Sabrina - Total verhext“ begeisterte in den neunziger Jahren Millionen von Zuschauern. Die Serie flimmerte von 1996 bis 2003 über die Bildschirme. Mit ihrer naiven und leichtgläubigen Art brachte „Tante Hilda“ das Publikum zum Lachen. Doch was macht eigentlich die „Hilda“-Darstellerin Caroline Rhea heute?

In der Kultserie „Sabrina - Total verhext“ spielte Caroline Rhea (53) die Rolle von „Sabrinas“ (Melissa Joan Heart, 41) Tante „Hilda“. Mit ihrer leichtgläubigen und lustigen Art hielt sie ihre ältere Schwester „Zelda“ (Beth Broderick, 58) ganz schön auf Trab. „Sabrina“ war für sie wie eine Tochter, daher stand sie ihr immer mit Rat und Tat zur Seite. „Hilda“ hatte schwierige Liebesbeziehungen und war der ewige romantische Dauer-Single, bis sie am Ende der sechsten Staffel ihren Seelenverwandten „Will“ (Martin Mull, 73) fand und ihn heiratete.

Caroline Rhea steht weiter vor der Kamera

Doch was ist eigentlich aus der „Hilda“-Darstellerin Caroline Rhea geworden? Nach ihrem Sitcom-Erfolg war Caroline Moderatorin bei einigen Fernsehformaten, unter anderem der amerikanischen Version von „The Biggest Loser“. Außerdem ergatterte sie ein paar Nebenrollen in Filmen wie „Verrückte Weihnachten“ oder „Random- Nichts ist wie es scheint“. Im Jahr 2015 stand sie für eine Folge in der erfolgreichen Serie „2 Broke Girls“ vor der Kamera.

2016 folgte der Fernsehfilm „Bruno & Boots: Go Jump in the Pool“ und dessen Fortsetzungen im Jahr 2017. Dieses Jahr kommt mit „A Very Sordid Wedding“ noch ein weiterer Film mit Caroline Rhea heraus. Neben der Schauspielerei steht Caroline Rhea, die mit ihrer Tochter Ava in Los Angeles lebt, schon seit über 20 Jahren als Comedian auf der Bühne und bringt ihre Zuschauer mit ihrer witzigen Art zum Lachen. Äußerlich hat sich die Schauspielerin in den letzten Jahren auch sehr verändert. Gerüchten zu Folge, soll sie den Gang zum Beauty-Doc gewagt haben.