Ryan Gosling und Eva Mendes händchenhaltend in New York

Ryan Gosling und Eva Mendes bei einem seltenen Date in New York (© Getty Images)

Seltener Anblick: Ryan Gosling und Eva Mendes halten ihr Privatleben sonst unter Verschluss. Am Samstag verließen die beiden jedoch eine Party händchenhaltend.

Normalerweise passt sie lieber Zuhause auf die Kinder auf und er zeigt sich auf den roten Teppichen der Welt. So beschreibt Eva Mendes (43) ihre Beziehung mit Ryan Gosling (36) in einem Interview mit der „Shape“ im April. Am Samstag war jedoch mal für einen Abend Schluss mit dem Windelwechseln für die 43-Jährige.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ende April war eine Date-Night für das Paar angesagt. Und zwar im angesagten „Tao“-Restaurant auf einer „Saturday Night Live“-After-Show-Party in New York.

Nach dem letzten offiziellen Auftritt der beiden bei der Premiere des gemeinsamen Films „The Place Beyond the Pines“ im Jahre 2012 gibt es nun endlich neue Bilder von einem der wohl schönsten Hollywood-Paar.