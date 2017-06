RTL: Diese erfolgreiche Tanzshow wird fortgesetzt

Jan Köppen und Nazan Eckes sind die Moderatoren von „Dance, Dance, Dance“ (© Getty Images)

Die TV-Show „Let’s Dance“ zieht bei jeder neuen Staffel unzählige Menschen vor die TV-Geräte. Doch auch mit anderen Tanzshows hatte RTL schon richtig viel Erfolg. Nun hat der TV-Sender beschlossen, die Sendung „Dance, Dance, Dance“ fortzusetzen. Schon bald sollen die Dreharbeiten beginnen.

Tanzshows sind im TV derzeit super erfolgreich. Vor allem „Let's Dance“ begeistert die Zuschauer und lässt die Promis zu echten Tänzern werden. Doch auch das Format „Dance Dance Dance“ war im vergangenen Herbst richtig beliebt. Die RTL-Show wurde im September 2016 ausgestrahlt und konnte in ihren insgesamt sechs Folgen im Durchschnitt jeweils ganze 2,57 Millionen Zuschauer vor die Fernseher locken und damit in der Zielgruppe einen Marktanteil von 14,8 Prozent erreichen.

Deswegen holt der Sender RTL nun die beliebte Show zurück. In der Tanzshow treten Duos, die aus Promis bestehen, gegeneinander an und bekommen die oftmals verzwickte Aufgabe, Musikvideos nachzustellen. Am Ende entscheidet eine Jury über die Performance der Stars. Moderiert wurde die Show im vergangenen Jahr von Nazan Eckes (41) und Jan Köppen (34). Die beiden sollen auch in diesem Jahr die Zuschauer wieder durch tanzwütige Abende führen. Ob die Jury rund um Choreograph Cale Kalay (31), DJ Bobo (49) und Sophia Thomalla (27) so bestehen bleibt, ist noch nicht bekannt.

Fans von „Danc Dance Dance“ dürfen sich freuen, denn die Dreharbeiten sollen bereits im Juli beginnen und die neue Folgen im Spätsommer oder Herbst im TV zu sehen sein.