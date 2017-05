Royals feiern 80. Geburtstage von Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Königin Sonja und König Harald feiern gemeinsam ihre 80. Geburtstage (© Getty Images)

Große Feierlichkeiten stehen diese Tage in Norwegen an. Denn nicht nur König Harald wurde im Februar 80 Jahre alt, sondern auch Königin Sonja von Norwegen hat dieses Jahr ihren 80. Geburtstag und zur Feier dieser beiden Jubiläen gab das Königspaar nun einen Empfang. Gäste waren Familie und Freunden sowie zahlreiche Royals und Staatsmänner aus Europa.

Der 80. Geburtstag muss groß gefeiert werden. Das dachten sich auch König Harald (80) und seine Frau Königin Sonja (79) von Norwegen, die erst letztes Jahr ihr 25. Thronjubiläum begingen. Da beide dieses Jahr ihren runden Geburtstag hatten/haben, haben sie sich dazu entschlossen, dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern. Während der norwegische König am 21. Februar dieses Jahres 80 wurde, wird seine Frau erst am 4. Juli 2017 ihren runden Geburtstag haben.

Dennoch sollte schon jetzt gemeinsam gefeiert werden und so lud das norwegische Königspaar zu einer großen Geburtstagsfeier ein. Neben Familienmitgliedern, wie Prinz Haakon (43) und Prinzessin Mette-Marit (43), kamen auch sämtliche europäische Royals. Neben König Willem-Alexander der Niederlande (50) und Königin Máxima (45) erschien auch der Rest der niederländischen Königsfamilie und auch die Schweden waren mit König Carl Gustaf (71), Königin Silvia (73), Prinzessin Victoria (39), Prinz Daniel (43), der schwangeren Prinzessin Sofia (32) und Prinz Carl Philip von Schweden (37) vertreten.

Gemeinsam mit weiteren Gästen aus Europa, wie Fürst Albert II. von Monaco (59) und der dänischen Königsfamilie, begaben sich König Harald und Königin Sonja auf den Balkon des Osloer Schlosses, um ihren Landsleuten zuzuwinken. Artisten und Chöre sorgten dabei für Unterhaltung, bevor es dann zum gemeinsamen Abendessen ging. Der Ausklang der Feierlichkeiten findet einen Tag später statt. Am Mittwoch will das Königspaar gemeinsam mit seinen Gästen eine kleine Kreuzfahrt auf dem Oslofjord machen und den Tag mit einem Gala-Dinner in der Oper in Oslo beenden.