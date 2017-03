Royales Dinner: Tom Cruise hat Spaß mit Prinz Philip

Da verstehen sich zwei aber prächtig! Tom Cruise und Prinz Philip unterstützen dieselbe Wohltätigkeitsorganisation, weshalb die beiden nun bei einem gemeinsamen Dinner teilnahmen und sich allem Anschein nach super verstanden.

Wer hätte das gedacht? Prinz Philip (95) scheint sich prächtig mit Hollywood-Star Tom Cruise (54) zu verstehen. Die beiden nahmen im Buckingham Palace an einem Dinner zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisation Outward Bound teil, welche dieses Jahr ihren 75. Jahrestag feiert. Bei dem Dinner verstanden sich Prinz Philip, der kürzlich noch das 65. Thronjubiläum mit seiner Frau feierte, und Tom Cruise offenbar so gut, dass die beiden aus dem Lachen gar nicht mehr herauskamen.

Immer wieder wurden die beiden dabei beobachtet, wie sie sich angeregt unterhielten und miteinander lachten. Der Inhalt des Gespräch ist jedoch unbekannt und bleibt nur den beiden vorbehalten.

The Duke met @TomCruise who is a supporter of @OutwardBoundUK

The charity helps youngsters reach potential through outdoor activities

PA pic.twitter.com/0QxOEaeCKN