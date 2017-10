Royal-Baby-Nr. 3: Diese Namen stehen bei den Buchmachern ganz oben

Herzogin Catherine und Prinz William bei ihrem Deutschlandbesuch in Hamburg (© Getty Images)

Kaum wurde bekanntgegeben, dass das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Catherine unterwegs ist, liefen die Wetten schon auf Hochtouren. Und der Lieblingsname der Buchmacher lautet...

Nach „George Alexander Louis“ und „Charlotte Elizabeth Diana“ soll nun auch das dritte royale Baby einen traditionellen Namen eines ehemaligen Monarchen bekommen. Das vermutet zumindest die Dozentin für britische Geschichte an der Universität Boston, Arianne Chernock, in einem Interview mit der „Huffington Post“.

Einer dieser traditionellen Namen wäre zum Beispiel „Alice“ - nach einer der Töchter von Königin Victoria. Das ist auch der Favorit der Buchmacher des britischen Wettbüros „Ladbrokes“. Und die hatten in der Vergangenheit schon Recht: 2013 sagten sie den Namen des ersten Kindes von William (35) und Catherine (35) richtig voraus und auch 2015 überholte „Charlotte“ gerade noch so „Alice“ als royalen Baby-Namen, während die Herzogin in den Wehen lag.

Weitere Namen, die noch im Rennen sind, sind Victoria, Alexandra, Elizabeth, Grace und Mary für ein Mädchen und James, Arthur, Alexander, Albert, Philip und Henry für einen Jungen.

Wenn es nach den Buchmachern ginge, wäre das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Catherine also ein Mädchen namens „Alice“. Wir werden sehen, ob die Buchmacher auch ein drittes Mal Recht behalten.