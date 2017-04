Rosie Huntington-Whiteley: Mit Riesen-Babybauch auf dem Red Carpet

Rosie Huntington-Whiteley sieht auch schwanger einfach umwerfend aus (© Getty Images)

Model Rosie Huntington-Whiteley und Schauspieler Jason Statham erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile kann Rosie ihren riesigen Babybauch schon gar nicht mehr verstecken. Doch das hält die 29–Jährige nicht davon ab, ihren Liebsten auf den roten Teppich zu begleiten.

Am 8. April 2017 fand in New York die Premiere von Jason Stathams (49) Film „Fast and Furious 8“ statt. Auch seine schwangere Freundin Rosie Huntington-Whiteley (29) wollte sich diesen tollen Abend natürlich nicht entgehen lassen und präsentierte auf dem roten Teppich ihren Riesen-Babybauch.

Die hübsche Blondine trug ein elegantes dunkles Kleid, das sich eng an ihren schlanken Körper schmiegte und ihren mittlerweile schon richtig großen Babybauch super zur Geltung brachte. Dabei hatte Rosie erst im Februar mit einem süßen Schnappschuss ihre Schwangerschaft bestätigt.

Rosie wirkte an diesem Abend super glücklich und richtig entspannt. Das 29-jährige Model scheint bereits im absoluten Baby-Glow zu schweben. Doch auch Bald-Papa Jason sah zufrieden und glücklich aus und legte zärtlich den Arm um seine Rosie.