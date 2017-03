Ronja Forcher: „Bergdoktor“-Star mega sexy im „Playboy“

Ronja Forcher sieht auf den „Playboy“-Bildern wirklich heiß aus (© Sacha Höchstetter für „Playboy“ April 2017 / other)

Ronja Forcher ist den meisten vor allem aus der Arztserie „Der Bergdoktor“ als die brave Tochter „Lilli Gruber“ bekannt. Jetzt hat sich die schöne Schauspielerin für den „Playboy“ nackig gemacht und zeigt damit allen, dass sie auch anders kann.

Ronja Forcher (20) stand bereits im Alter von sechs Jahren das erste Mal auf der Bühne. Ihr Filmdebüt feierte die 20-Jährige mit zarten sieben Jahren im Kinofilm „Okariki Oraku“. Neben Christine Neubauer (54) war Ronja in Fernsehfilmen wie „Für immer Afrika“ und „Im Tal des Schweigens, der Geierwally“ zu sehen. Seit 2008 spielt sie in der Arztserie „Der Bergdoktor“ die eher schüchterne „Bergdoktor“-Tochter „Lilli Gruber“.

Die schöne Schauspielerin ist erwachsen geworden

Jetzt wollte die schöne Schauspielerin ihren Fans noch eine ganz andere Seite von sich zeigen und nahm das Angebot, sich für den „Playboy“ auszuziehen, sehr gerne an. „Ich will zeigen, dass ich erwachsen geworden bin“, verriet die Tochter von Schauspieler Reinhard Forcher im Interview mit dem Magazin. Für das Shooting im Vagabundenstil wählte die gebürtige Österreicherin ganz bewusst einen kleinen Ort in Südfrankreich: „Ich verbinde es mit Freiheit, dem Abschied vom prüden Leben. Diese Botschaft möchte ich senden: keine Hemmungen, freie Liebe, freie Sexualität!“, so Ronja.

Ronja war nicht immer so selbstbewusst

Ronja Forcher fühlte sich am „Playboy“-Set offensichtlich wohl. Nach dem Shooting verriet sie im „Playboy“-Interview, dass sie nur anfangs nervös war. Die Aufregung habe sich aber gelegt, als sie den Bademantel vor dem ganzen Team ablegte. Doch der schöne „Bergdoktor“-Star war nicht immer so locker und freizügig. Laut eigener Aussage habe sie sehr lange gebraucht, um ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln. „Auch die Überlegung, mich für den ,Playboy‘ auszuziehen, hat mir dazu verholfen“, gesteht sie. Und die Aufnahmen können sich wirklich sehen lassen. Ronja Forcher macht eine tolle Figur als sexy Neuauflage von „Ronja Räubertochter“ und zeigt sich in heißen Posen, die wohl so manches Männerherz höher schlagen lassen werden.

Auch privat läuft alles super

Privat bekommt sie aber nur einer so hüllenlos zu Gesicht: Ihr Freund Felix Briegel (20). Mit dem Deutschen ist Ronja seit einem halben Jahr glücklich. Und die zwei haben eine Menge Spaß miteinander: „Wir lachen viel über die kleinen Unterschiede [zwischen den Deutschen und den Österreichern]. Wenn er Auto fährt und wieder mal überkorrekt ist, das bringt mich zum Lachen. Aber ich liebe die Deutschen!“

