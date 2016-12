Romy Schneider: Ihre Tochter Sarah Biasini ist ihr Ebenbild

Sarah Biasini (© Getty Images)

Die Ähnlichkeit ist unglaublich - Sarah Biasini ist ihrer Mutter Romy Schneider wie aus dem Gesicht geschnitten. Biasini ist mittlerweile 39 Jahre alt und in Frankreich eine bekannte Schauspielerin.

Sarah Biasini (39) war fünf Jahre alt, als ihre Mama, Romy Schneider (†43), 1982 in Paris an Herzversagen starb. Romy Schneider lebte schon seit Jahren in der französischen Hauptstadt und auch Sarah wurde in Frankreich geboren.

Sarah Biasini ist in Frankreich sehr bekannt

Nach dem Tod ihrer Mutter wuchs Sarah bei ihrem Vater, dem Schauspieler Daniel Biasini (67), in Paris auf. Sie studierte an der berühmten Pariser Universität Sorbonne Kunstgeschichte und ging nach ihrem Studium nach Los Angeles. Dort machte sie an dem renommierten Lee Strasberg Institute eine Ausbildung zur Schauspielerin. Fast 20 Jahre stand Sarah nicht in der Öffentlichkeit, doch dann wagte sie den Schritt.

Romys Tochter als Schauspielerin

Mit 27 Jahren ergatterte Sarah ihre erste Rolle in einem Kinofilm. Daraufhin folgten zahlreiche Theaterrollen, TV-Produktionen und Filme. In Frankreich ist Sarah Biasini eine sehr bekannte Schauspielerin. Zuletzt war sie in dem Film „Le General du roi Réal“ zu sehen. Eines steht fest: Sarah Biasini ist das Ebenbild ihrer berühmten Mutter. Aber nicht nur ihre Schönheit hat sie geerbt, sondern auch das Charisma.