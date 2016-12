Robin Williams (†63): So tragisch waren seine letzten Monate

Robin Williams (© Getty Images)

Im Sommer 2014 nahm sich Schauspieler und Oscar-Preisträger Robin Williams selbst das Leben und sowohl seine Familie als auch seine vielen Fans weltweit waren bestürzt. Zwei Jahre nach seinem schrecklichen Selbstmord spricht nun seine Ehefrau über sein furchtbares Leiden in den letzten Monaten und seine seltene Krankheit, die man erst nach der Obduktion seiner Leiche entdeckte.

In den letzten Monaten und Wochen seines Lebens litt Schauspiellegende Robin Williams (†63) unglaubliche Schmerzen und Qualen – das verriet nun seine immer noch trauernde Ehefrau. In der Zeitschrift „Neurology“ erzählte die Witwe, wie schlecht es ihrem Mann am Ende seines Lebens ging. In ihrem Artikel heißt es: „Robin verlor seinen Verstand und er war sich dessen bewusst. Können Sie sich vorstellen, wie schmerzhaft es für ihn war, zu merken, wie er sich auflöste?“

Robin konnte sich bereits im Herbst 2013 keine Textzeilen mehr merken und litt unter Herzrasen. Manchmal zitterte er sehr und manchmal konnte er sich gar nicht bewegen. Er litt unter Angstzuständen und schlimmen Halluzinationen, die ihm den Schlaf raubten. Im Mai 2014 diagnostizierten die Ärzte Parkinson bei dem erfolgreichen Schauspieler, doch während der Obduktion stellte sich heraus, dass Parkinson nicht die einzige Krankheit war, unter der der 63-Jährige litt.

Robin hatte eine seltene Form der Demenz

Robins Ehefrau erzählt, dass ihr Mann auch mit der Krankheit Lewy-Körperchen-Demenz kämpfte. Diese oft tödlich verlaufende Krankheit äußert sich in ähnlichen Symptomen wie Alzheimer und ist eine besondere Form der Demenz. Sie ist nicht nur sehr selten, sondern auch unter Ärzten weitestgehend unbekannt. Besonders tragisch ist, dass aufgrund der unzureichenden Diagnose die antipsychotischen Medikamente, die Robin gegen seine Angstzustände bekam, womöglich seine Symptome noch verschlimmert haben.

Robins Ehefrau möchte mit ihrem Artikel in der Fachzeitschrift „Neurology“ endlich auf diese schreckliche Krankheit aufmerksam machen. Sie will dazu beitragen, dass das Bewusstsein für die Lewy-Körperchen-Demenz geschärft wird und verhindern, dass es anderen Patienten genauso ergehen könnte, wie ihrem geliebten Mann vor zwei Jahren.

