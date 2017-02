Robert Downey Jr.: Größe, Frau, Instagram – Der „Iron Man“ im Faktencheck

Robert Downey Jr. im Faktencheck (© Zuma Press / imago)

Robert Downey Jr. feiert mit seiner Rolle des „Iron Man“ große Erfolge. So ist er nicht nur in den drei Teilen über die Marvel-Figur zu sehen, sondern auch in den „Avengers“-Filmen übernimmt er dessen Rolle. Privat scheint der Schauspieler jedoch auch immer wieder für einen Spaß zu haben zu sein.

Robert Downey Jr. (51) gehört zu den erfolgreichsten und profitabelsten Schauspielern Hollywoods und konnte sich schon begehrte Rollen wie die des „Sherlock Holmes“ oder „Iron Man“ schnappen. Seine Karriere begann der Schauspieler jedoch schon sehr früh. Als Sohn des berühmten Filmemachers Robert Downey sen. (80) übernahm er schon als Kind kleine Rollen in dessen Filmen. Dabei kann Robert Downey Jr. in viele verschiedene Rollen schlüpfen und wird für sein breites Spektrum an Rollen gefeiert.

Dass der Schauspieler sich selbst dabei nicht zu ernst nimmt, sieht man vor allem auf seinem Instagram-Account. Neben Einblicken in seine Arbeit findet man dort auch viele Fotos von ihm, mit denen er sich einen kleinen Spaß erlauben oder seine Kollegen ärgern möchte. Doch auch sich selbst nimmt er regelmäßig aufs Korn und zeigt sich in Hasenkostümen und mit schräger Grimasse.

Und auch mit seinen Kindern spaßt der Schauspieler gerne herum, wie man auf den wenigen Paparazzi-Bildern sehen kann. Gemeinsam mit seiner Frau und Filmproduzentin Susan Levin (43) hat Robert Dwoney Jr. einen Sohn und eine Tochter. Einen weiteren Sohn hat der 1,74 Meter große Schauspieler aus seiner ersten Ehe mit Deborah Falconer.