Robbie Williams: Reunion mit Take That

Jason Orange, Robbie Williams, Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen (© Christian Schroedter / imago)

Am 4. Juni 2017 findet in Manchester das Benefizkonzert von Ariana Grande statt. Auch Take That und Robbie Williams werden an diesem Abend die Bühne rocken. Nun kamen Gerüchte auf, dass Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen und Ex-Bandmitglied Robbie Williams sogar gemeinsam auftreten und so für eine kleine Reunion sorgen werden.

Nach dem schlimmen Attentat in Manchester am 22. Mai 2017, das unzählige Menschen das Leben kostete, kehrt Ariana Grande (23) nun für ein von ihr organisiertes großes Benefizkonzert in die vom Terror erschütterte Stadt zurück. Die hübsche Brünette und zahlreiche andere Stars wie Justin Bieber (23), Pharrell Williams (44) und Co. werden am 4. Juni auf der Bühne performen und damit dem Terror trotzen und den Menschen Trost spenden.

Mit dabei ist auch die Band Take That rund um die Mitglieder Gary Barlow (46), Howard Donald (49) und Mark Owen (45). Ihr ehemaliger Frontmann Robbie Williams (43) geht schon seit dem Jahr 2012 nicht mehr gemeinsam mit ihnen auf Tour, sondern konzentriert sich stattdessen auf seine Solokarriere. Doch auch Robbie hat sich entschlossen, an Arianas toller Idee mitzuwirken und in Manchester aufzutreten. Die Organisatoren ergriffen daraufhin sofort die Gelegenheit beim Schopf und schlugen eine Reunion vor, wie ein Insider der „Sun“ verriet.

Der Insider meint: „Sie sind alle gute Freunde und sind begeistert von der Chance wieder einmal zusammenzukommen, deswegen stimmen alle überein, dass es eine tolle Sache wäre zu so einem Anlass.“

Auch für die Fans wäre es eine unglaubliche Überraschung ihre Stars wieder vereint sehen zu dürfen. So meinte der Insider: „Die Gespräche sind am Laufen und wenn sie es von der Zeit her schaffen, dann wäre das wirklich eine ganz besondere Reunion.“