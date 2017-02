Robbie Williams bei Take-That-Reunion dabei

Jason Orange, Robbie Williams, Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen (© Christian Schroedter / imago)

Für die Fans war es ein Schock, als sich Robbie Williams 1995 dazu entschied, Take That zu verlassen. Doch jetzt das: Es wird eine Reunion geben und Robbie Williams ist dabei.

Robbie Williams (43) kehrt tatsächlich mit Take That zurück auf die Bühne. Die Gerüchte kursierten schon lange, jetzt ist es endlich offiziell. Gegenüber „Daily Mail“ bestätigte Robbie jetzt, dass er im Finale der Castingshow „Let It Shine“ zusammen mit seinen ehemaligen Band-Kollegen Gary Barlow (46), Mark Owen (45) und Howard Donald (48) als Take That auf der Bühne stehen wird. Nicht mit dabei sein wird allerdings Ex-Bandmitglied Jason Orange (46).

Außerdem wird er in der Final-Show als Gastjuror neben Gary Barlow, Dannii Minogue (45) und Martin Kemp (55) in der Jury sitzen. „Ich freue mich sehr, wieder mit Gary, Mark und Howard bei ‚Let It Shine‘ auf der Bühne zu stehen und bin sehr aufgeregt, als Gastjuror bei diesem besonderen Finale dabei zu sein“, so der 43-Jährige.