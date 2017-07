Rihanna zeigt Riesen-Dekolleté

Rihanna bei der Premiere zu „Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten“ (© Getty Images)

Kann ihr da noch jemand in die Augen sehen? Bei der Europapremiere zu „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“ zeigt Rihanna das wohl prallste Dekolleté, das wir je an ihr gesehen haben.

So legt man einen Auftritt hin. Sängerin Rihanna (29) erschien am Montag bei der Europapremiere in London zu „Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten“ in einem Traum in Rot.

Das Kleid, das sie von Designer Giambattista Valli erhielt, ist obenherum mehr als nur knapp geschnitten. Die Robe presst Rihannas Brüste so eng zusammen, dass man erwartet, der Stoff könnte gleich reißen. Trotz der Fülle von Rihannas Vorbau halten die zwei dünnen Trägerchen aber alles am rechten Fleck.

Bei diesem Anblick stahl sie am Montag in London allen die Show, obwohl sie bei „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“ nur in einer Nebenrolle zu sehen ist.