Riesen-Babybauch: Hochschwangere Natalie Portman beim Oscar-Lunch

Natalie Portman erwartet ihr zweites Kind (© Getty Images)

Natalie Portman gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Auch privat läuft es für sie blendend, denn sie erwartet ihr zweites Kind von Ehemann Benjamin Millepied. Zum traditionellen Oscar-Lunch erschien Natalie ganz schön schwanger!

Oscarpreisträgerin Natalie Portman (35) erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Benjamin Millepied (39) – das hält sie allerdings nicht davon ab, auf den roten Teppichen und auf Preisverleihungen zu erscheinen. In diesem Jahr ist die erfolgreiche Schauspielerin als Jackie Kennedy (†64) im Film „Jackie: Die First Lady“ für den Oscar in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Bis zur Verleihung haben die Stars noch gut drei Wochen Zeit, doch schon jetzt trafen sich rund 160 Nominierte zum traditionellen Oscar-Lunch in Beverly Hills – und Natalie Portman erschien ganz schön schwanger! Zu ihrem einfachen, aber schicken schwarzen Kleid trug die „Black Swan“-Darstellerin keinen Schmuck, doch ihr kugelrunder Babybauch war Accessoire genug. Bis zum Geburtstermin kann es nicht mehr lange dauern.

Schon bei der Oscar-Verleihung 2011 war Natalie schwanger – und gewann einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Black Swan“. Ob das ein gutes Omen für ihre diesjährigen Siegchancen ist?