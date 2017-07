Richard Lugner: Hat Freundin Andrea auch für ihn einen Spitznamen?

Richard Lugner und seine Freundin Andrea bei Movie Meets Media 2017 (© Spöttel Picture / imago)

Bauunternehmer Richard Lugner hatte schon viele interessante Frauen an seiner Seite. So individuell wie jede dieser Damen war auch der jeweilige Spitzname, den Richard seinen Freundinnen gab. Mittlerweile ist er mit der charmanten Andrea zusammen, die er liebevoll seinen „Goldfisch“ nennt. Wie Andrea zu diesem tierischen Spitznamen steht und ob sie für ihren Richard auch einen Kosenamen hat, verriet sie im Gespräch mit „Promipool“.

Die letzte Beziehung zu Cathy „Spatzi“ Lugner (27) endete leider mit einer Scheidung, doch seit März ist Richard Lugner (84) wieder verliebt – und zwar in die schöne Andrea. Richard, der für die Spitznamen, die er für seine Freundinnen immer sorgfältig aussucht, bekannt ist, nennt seine Andrea dabei ganz süß „Goldfisch“.

Deshalb ist Andrea Richards „Goldfisch“

„Sie ist eine nette Frau und ein bisschen wie ein Goldfisch. Sie spricht kaum zurück, das ist sehr angenehm. Außerdem hat sie ein Haus an einem schönen Badesee und dort sind eben auch die Goldfische zu Hause“, erklärt Richard Lugner seine aktuelle Namenswahl gegenüber „Promipool“ bei Movie Meets Media.

Hat auch Andrea einen Namen für Richard?

Doch was hält Andrea eigentlich davon Richards „Goldfisch“ zu sein? „Es ist ok, das sind ja sehr süße Fische“, meint Andrea. Obwohl Richard schon lange auch als Baulöwe bekannt ist, hat Andrea für ihn keinen Kosenamen: „Nein, das habe ich nicht. Er hat ja nie einen, er gibt nur welche“, so Andrea schmunzelnd.