Richard Karn: Das macht „Al“ aus „Hör mal, wer da hämmert“ heute

Richard Karn begeisterte das TV-Publikum in den neunziger Jahren als „Albert ‚Al' Borland“ in der legendären Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ an der Seite von Heimwerkerkönig „Tim Taylor“ (Tim Allen) Obwohl es in den vergangenen Jahren eher ruhig um ihn wurde, war er nie so ganz weg.

Von 1991 bis 1999 zählte „Hör mal, wer da hämmert“ zu den erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. Die Serie um Heimwerkerkönig „Tim Taylor“ (Tim Allen, 63) und seinen liebenswerten Assistenten „Albert ‚Al' Borland“, gespielt von Richard Karn (60), begeisterte fast ein ganzes Jahrzehnt ein Millionenpublikum.

Karn lässt es ruhig angehen

In den folgenden Jahren wurde es zwar still um Karn, doch so richtig weg war der passionierte Bartträger nie. Für Filme wie „Air Bud - Mit Baseball bellt sichs besser“ oder „Poolboy - Drowning out the Fury“ stand er vor der Kamera - große Erfolge konnte er damit aber leider nicht feiern.

Wiedersehen mit Tim Taylor

In den USA moderierte Karn zwischen 2002 und 2006 die Gameshow „Family Feud“, deren deutsche Version als „Familien Duell“ bekannt ist. 2013 kam es zu einem Wiedersehen mit Tim Allen in dessen neuer Sitcom „Last Man Standing“. 2015 hatte er kurzzeitig mit „You Karn Fix It Yourself“ seine eigene Heimwerker-Show.

Seit 1985 ist Karn mit Schauspielkollegin Tudi Roch verheiratet, die bei „Hör mal, wer da hämmert“ mehrmals als „Jill Taylors“ Schwester zu sehen war. Seit 1992 sind die beiden stolze Eltern von Sohn Cooper.