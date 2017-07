Ray Liotta: So sehr hat sich der „Good Fellas“-Star verändert

Ray Liotta heute (© Getty Images)

In „Good Fellas" spielte Ray Liotta den berüchtigten Mafiosi „Henry Hill". Mit dieser Hauptrolle machte sich der Schauspieler einen Namen in Hollywood und ergatterte weitere Rollen als Hauptdarsteller. Der 62-Jährige, der für sein narbiges Gesicht bekannt war, hat sich über die Jahre ganz schön verändert.

In dem mehrfach preisgekrönten Mafia-Drama „Good Fellas” sah man Ray Liotta (62) 1990 in der Hauptrolle des Mafiosi „Henry Hill”. Mit dieser Rolle feierte Ray große Erfolge in Hollywood und ist seitdem ein gefragter Schauspieler. Die charakteristischen Narben im Gesicht des 62-Jährigen galten immer als sein Markenzeichen. Sein Gesicht machte ihn für seine Rollen in den Thrillern „Flucht aus Absolom” und „Turbulence” sowie in dem Gangster-Film „Revolver” wie geschaffen.

Doch seit letzten Jahr hat sich der Schauspieler von diesem Markenzeichen getrennt. Im Januar 2016 zeigte sich Ray bei den SAG Awards in Los Angeles das erste Mal ohne seine markanten Narben im Gesicht und war kaum wiederzuerkennen. Dort erschien er mit seiner Tochter Karsen (19), dem gemeinsamen Kind mit Schauspielkollegin Michelle Grace (48), mit der er zwischen 1997 und 2004 verheiratet war.

Heute ist Ray Liotta einer der Hauptdarsteller in der Krimi-Serie „Shades of Blue"

Derzeit steht der 62-Jährige gemeinsam mit Jennifer Lopez (48) für die dritte Staffel der amerikanische Krimi-Serie „Shades of Blue" vor der Kamera. In der Serie übernimmt Liotta seit der ersten Staffel die Hauptrolle des Leutnant „Matt Wozniak", der mit seiner korrupten Polizeitruppe einiges zu vertuschen versucht. Während in den USA die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Krimi-Serie seit Juni laufen, warten die deutschen Fans noch immer auf die Ausstrahlung der zweiten Staffel in Deutschland. Ein offizieller Starttermin ist bisher noch nicht bekannt.

Neben „Shades of Blue" war Ray Liotta letztes Jahr in dem Film „Flock of Dudes" zu sehen und hatte Gastauftritte in Serien wie „Modern Family" oder „Unbreakable Kimmy Schmidt".