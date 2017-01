Rate-Star: Erkennt ihr diese Promi-Katzendame?

Carmen Geiss' Katzenselfie (© Carmen Geiss / Facebook)

Na, hättet ihr sie erkannt? Die Promi-Dame hinter diesem Filter kennt ihr garantiert alle! Ein kleiner Tipp: Sie hat ihre eigene Sendung auf RTL II.

Carmen Geiss (51) hat sichtlich Spaß mit Snapchat! Die 51-Jährige verpasst ihrem Selfie kurzerhand einen süßen Katzen-Look und komplettiert ihr Meisterwerk mit einem Kussmund. Dieses Foto postete sie gestern auf Facebook und grüßte dabei ihre Fans mit „Hallo, meine Lieben! Ich wünsche euch einen schönen Abend!“

Die Frau von Unternehmer und TV-Star Robert Geiss (52) scheint super glücklich zu sein. Vor einer Woche postete das Paar auf seiner Homepage ein Foto mit der Unterschrift „Danke für 35 wundervolle Jahre mein Schatz!“. In ihrer TV-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ können es die beiden zwar oft nicht lassen, sich gegenseitig zu foppen, aber wie heißt es doch so schön: Was sich liebt, das neckt sich!