Ralph Fiennes: „Lord Voldemort“, Bruder, Frau – Der Faktencheck

Ralph Fiennes im Faktencheck (© Future Image / imago)

Ralph Fiennes entstammt nicht nur einer sehr erfolgreichen Familie, sondern ist selbst auch als Schauspieler in der A-Liga von Hollywood zu finden. Neben seiner Leidenschaft für den Film, liegt ihm jedoch auch das Theater sehr am Herzen und so ist er häufig in Stücken von Shakespeare zu sehen. Doch wusstet ihr, dass auch sein Bruder Joseph durch Shakespeare berühmt wurde?

Ralph Fiennes (54) kann schon jetzt auf eine beachtliche Karriere zurückblicken und war schon in zahlreichen erfolgreichen Filmen zu sehen. Ob nun in „James Bond“ als neuer Chef des MI6 oder als „Lord Voldemort“ in den „Harry Potter“-Filmen – Ralph Fiennes kann in jede Rolle schlüpfen. Die Rolle des Bösewichts würde er sogar noch einmal spielen, wie er in einem Interview verriet.

Doch das Talent von Ralph Fiennes kommt nicht von Irgendwo. Als Sohn eines Fotografen und einer Schriftstellerin kam er schnell mit der Kunst in Kontakt. Doch auch seine Geschwister sind größtenteils im Showbusiness tätig. Während seine Schwestern Martha Maria (52) und Sophia Victoria (49) als Regisseurinnen arbeiten, ist Bruder Magnus (51) Komponist und Musikproduzent. Doch mit einem aus seiner Familie teilt Ralph Fiennes nicht nur seine Leidenschaft zur Schauspielerei, sondern auch zu Shakespeare. Joseph Fiennes (46) ist auch im Filmgeschäft tätig und wurde durch „Shakespeare in Love“ berühmt. Momentan steht er als Michael Jackson (†50) vor der Kamera.

In Rollen von Shakespeare schlüpft auch Ralph Fiennes gerne. Der Hollywood-Star ist regelmäßig für Theaterproduktionen in London und lernte bei einer davon sogar seine Ex-Frau Francesca Annis (71) kennen. Die beiden waren von 1995 bis 2006 verheiratet. Davor war Fiennes mit der Schauspielerin Alex Kingston (53) liiert. Ob er aktuell in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt.