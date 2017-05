Quoten-Rekord für „Promi Shopping Queen“ mit Sarah Lombardi, Janine Kunze und Motsi Mabuse

Motsi Mabuse, Janine Kunze und Sarah Lombardi (© Constantin Ent. / VOX)

Sarah Lombardi, Motsi Mabuse und Janine Kunze gaben dem Sender VOX am Sonntag Grund zur Freude: Das „Promi Shopping Queen“-Spezial sorgte für hohe Einschaltquoten und begeisterte die Zuschauer.

Am Sonntag startete die „Promi Shopping Queen“-Spezialreihe, in der die prominenten Damen zusätzlich zu ihrem Motto noch eine Shopping Bag von Host Guido Maria Kretschmer (52) mit auf den Weg bekommen. In der Tasche fanden sie dann Hinweise, die sie selbst interpretieren sollten und mit in ihren Look einfließen lassen mussten. Die Abwandlung des klassischen Formats ist bei den Zuschauern wie eine Bombe eingeschlagen und bescherte VOX hohe Einschaltquoten. 1,5 Millionen Zuschauer waren laut „Quotenmeter“ für die Auftaktfolge von „Promi Shopping Queen – Fashion Bag“ zu begeistern. Mit einer Quote von im Schnitt 9,5 % der klassischen Umworbenen überholte die Sendung aber nicht nur RTLs „Mensch Gottschalk“, das nur 8 % der Zielgruppe erreichen konnte, sondern erzielte auch das beste Ergebnis für die Sendung seit 2013.

Ob das nun an Sarah Lombardi (24), Janine Kunze (43) und Motsi Mabuse (36) als prominente Kandidatinnen lag oder an der neuen Version des Formats? Wer weiß. Die erste „Fashion Bag“-Sonderfolge unter dem Motto „Drunter und drüber – style sexy Wäsche sichtbar“ konnte auf jeden Fall Janine Kunze vor Motsi Mabuse und Sarah Lombardi für sich entscheiden.

Nächsten Sonntag geht’s dann weiter mit dem Shopping-Motto „On Tour Köln: Raffinierter Einblick - Zeige Haut mit deinem neuen Cut-Out-Look!“.