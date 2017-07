Quentin Tarantino: Er will Jennifer Lawrence und Brad Pitt für die Charles-Manson-Verfilmung

Jennifer Lawrence soll im neuen Quentin Tarantino-Film mitspielen (© Getty Images)

Quentin Tarantino hat ein neues Projekt. Der Drehbuchautor und Regisseur will die Geschichte der Manson-Familie und deren Morde erzählen. Für die Besetzung soll Tarantino auch schon bestimmte Schauspieler im Visier haben: Jennifer Lawrence und Brad Pitt.

Was Quentin Tarantino (54) anfasst, wird zu Gold. Das Multitalent hat im Laufe seiner Arbeit nicht nur ein eigenes Film-Genre entwickelt, sondern ist auch für seine Drehbücher berühmt. Nun hat Tarantino ein neues Projekt. Er will die Geschichte der Manson-Familie erzählen und hat nach der Top-Besetzung in „The Hateful Eight“ mit Jennifer Lawrence (26) und Brad Pitt (53) schon einige der Top-Schauspieler Hollywoods im Visier.

Die Manson-Familie sorgte in den sechziger Jahren mit zahlreichen brutalen Morden für Aufsehen. Anführer Charles Manson (82) und seine Anhänger zogen mordend durch Kaliforniern und brachten unter anderem die hochschwangere Frau von Roman Polanski (83), Sharon Tate (†26) um. Ihr Mord soll die zentrale Rolle in dem Film von Quentin Tarantino übernehmen. Wie „Daily Mail“ berichtet, sei Tarantino momentan daran, das Drehbuch des Filmes zu schreiben. Nachdem er mit den Weinstein-Brüdern schon die Produzenten für seinen neuen Streifen hat, macht er sich nun auf die Suche nach den passenden Schauspielern.

Brad Pitt soll ermitteln

Für die Rolle des Polizisten, der die Morde untersucht, soll Brad Pitt eingeplant sein. Die beiden arbeiteten schon für Tarantinos oscarprämierten Film „Inglourious Basterds“ zusammen. Neben Pitt soll auch Hollywoodstar Jennifer Lawrence mitspielen. Die Schauspielerin war 2014 schon im Gespräch für einen Tarantino-Film. Nun soll Jennifer Lawrence tatsächlich mit der Manson-Verfilmung zum ersten Mal mit Quentin Tarantino zusammenarbeiten.

Margot Robbie soll Sharon Tate spielen

Welche Rolle Jennifer Lawrence übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Jedoch ist die frischverheiratete Margot Robbie (27) im Gespräch für die Rolle der Sharon Tate. Wer für die Darstellung von Charles Manson eingeplant ist, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Doch soll Tarantino-Stammschauspieler Samuel L. Jackson (68) auch mit von der Partie sein. Auf die offizielle Bestätigung des Casts müssen wir noch warten. Diesen will Tarantino jedoch bis zum 4. September 2017 zusammengestellt haben und im Sommer 2018 mit den Dreharbeiten beginnen.