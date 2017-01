Queen besucht gut gelaunt den Gottesdienst in Sandringham

Königin Elisabeth II. hat sichtlich gute Laune beim Gottesdienstbesuch in Sandringham (© I Images / imago)

Königin Elisabeth II. nahm am Wochenende am Gottesdienst in Sandringham teil. Dem Regen trotzte die Monarchin mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht und einem großen Regenschirm in der Hand. Dass es der Queen nach ihrer Erkältung nun wieder deutlich besser geht, sah man ihr direkt an.

Endlich ist Königin Elisabeth II. (90) wieder gesund. Das Volk machte sich große Sorgen um seine Monarchin, als diese im Dezember an einer schlimmen Erkältung erkrankte. Die Krankheit zwang sie nach 28 Jahren das erste Mal den Weihnachts- und Neujahresgottesdienst ausfallen zu lassen. Nun geht es der Queen wieder deutlich besser, wie man am Wochenende sehen konnte. Mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht besuchte Elisabeth den Gottesdienst in Sandringham an der Seite ihres Mannes Prinz Philip (95). Es ist bereits der zweite Auftritt der 90-Jährigen nach ihrer Grippe. Gut gelaunt und in einem strahlend lila Mantel gekleidet trotzte Königin Elisabeth II. dem Regen und nahm an der Messe teil. Erfreulich zu sehen, dass es dem Royal endlich wieder besser geht.