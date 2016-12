Promis reagieren auf den Anschlag in Berlin

Nazan Eckes trauert um die Opfer in Berlin (© Spöttel Picture / imago)

Die Nachrichten von gestern Abend schockieren ganz Deutschland. Ein LKW raste am Montag in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Bis jetzt geht man von zwölf Toten und vielen Verletzten aus. Auch die Promis reagierten auf den sozialen Netzwerken auf das tragische Ereignis.

Eine unfassbare Nachricht, die Deutschland und die Welt am Montagabend erschütterte. Ein LKW fuhr in eine Menschenmenge, die sich gerade auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin befindet. Die Polizei geht von einem möglichen Anschlag aus, bei dem es zwölf Tote und 48 schwer verletzte Opfer gibt. Die Bevölkerung ist fassungslos und viele drücken auf den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus. Auch die Promis trauern um die Toten und Verletzten. Moderatorin Nazan Eckes (40) schreibt auf Facebook: „Nicht zu fassen. Sinnlos. Grausam. Mein Mitgefühl gilt allen Angehörigen der Opfer.“

Auch Natascha Ochsenknecht (52), die in Berlin wohnt, ist fassungslos: „Horror! Mein Weihnachtsmarkt vor der Tür. Es tut mir so leid.“

Horror mein Weihnachtsmarkt vor der Tür. Es tut mir so leid. Täter flüchtig ... Unfassbar !!!!! Was sind das für eiskalte Menschen. Ich kotze !!!!!! Passt auf Euch auf ✌️ Ein von Natascha Ochsenknecht (@nataschaochsenknecht) gepostetes Foto am 19. Dez 2016 um 12:10 Uhr

Sarah Lombardi (24) postet ein Bild mit dem Hashtag „Pray for Berlin“. Und viele weitere Stars bekunden ihr Mitgefühl.