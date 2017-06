„Promipool“ verlost Tickets für eine exklusive „Berlin – Tag und Nacht“-Fan-Party

Trefft eure BTN-Lieblinge! (© christophkassette.com / other)

Schon seit 2011 läuft „Berlin – Tag und Nacht“ sehr erfolgreich im TV. Die RTL-II-Sendung hat extrem viele Fans, die natürliche ihre Lieblinge gerne treffen würden. Genau diese Chance bietet euch jetzt „Promipool“! Wir verlosen 10x2 Tickets für eine exklusive Party mit den BTNlern.

Ihr habt schon immer davon geträumt, die „Berlin – Tag und Nacht“-Stars persönlich kennenzulernen? Dieser Wunsch könnte nun in Erfüllung gehen! „Promipool“ verlost 10x2 Tickets für eine exklusive Fan-Party mit Alessia, Krätze, Joe & Co – natürlich standesgemäß im Matrix in Berlin. Das BTN-Event findet am Samstag, 24. Juni 2017, ab 15.00 Uhr statt. Das Motto der Feier ist „Tag & Nacht“ mit dem entsprechenden Dresscode Schwarz und Weiß.

So kannst du teilnehmen:

Schreibe eine E-Mail mit deiner Adresse, deiner Handynummer, deinem Alter und dem Alter deiner Begleitperson an gewinnspiele@promipool.de. Verrate uns, warum du unbedingt auf die BTN-Party willst.

Das Gewinnspiel endet am 20. Juni 2017 um 23.59 Uhr.

WICHTIG: Eine Teilnahme ist erst ab 12 Jahren möglich. Gewinner zwischen 12 und 18 Jahren brauchen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Reisekosten, Hotel und Verpflegung werden nicht übernommen - „Promipool“ verlost nur die Tickets. Es gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.