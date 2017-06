„Promi Big Brother“ 2017: Das wissen wir bis jetzt

Jochen Schropp kommt mit „Promi Big Brother“ zurück (© Getty Images)

Es wird wieder privat, teils intim und manchen sogar zu intim. „Promi Big Brother“ geht auch 2017 wieder an den Start. Doch welche prominenten Persönlichkeiten werden sich dieses Jahr durchgehend von Kameras begleiten lassen und die ein oder andere Challenge des „großen Bruders“ bestehen müssen?

Nachdem die „Promi Big Brother“-Quoten im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen waren, schien es zunächst nicht ganz sicher, ob Sat.1 die Sendung auch 2017 wieder produzieren wird. Vor einigen Wochen wurde aber vom Sender bestätigt, dass es auch 2017 eine weitere Staffel geben wird. Im Herbst soll es soweit sein und Jochen Schropp (38) wird wieder die Moderation übernehmen.

Fünfte Staffel „Promi Big Brother“

Über die Teilnehmer von „Promi Big Brother“ 2017 gibt es bislang noch keine offiziellen Bekanntgaben seitens des Senders. Laut „Bild am Sonntag“ soll aber unter anderem Musiker und diesjähriger Dschungelkönig Marc Terenzi (38) in das „Promi Big Brother“-Haus einziehen. Neben ihm werden noch Ex-„Bachelor“ Leonard Freier (32) und der Caught-in-the-Act-Sänger Eloy de Jong (44) genannt. Es bleibt aber spannend, wer letzten Endes tatsächlich in das Haus des „großen Bruders“ einzieht und vor allem, wer am Ende gewinnen wird. Eines ist aber sicher: Es gibt Regeländerungen im Container und das heißt wieder jede Menge Aufregung.

