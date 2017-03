„Prison Break“: So geht es in der neuen Staffel weiter

Viele Fans können es kaum mehr abwarten, bis die fünfte Staffel von „Prison Break“ endlich ins Fernsehen kommt. Um die Zeit zu verkürzen, erschien nun ein neuer Trailer zu der Gefängnis-Serie und baut die Spannung noch mehr auf.

Am 8. April 2017 ist es endlich soweit und „Prison Break“ kommt mit einer fünften Staffel zurück ins Fernsehen. Dabei sicherte sich der Sender RTL II die Ausstrahlungsrechte und zeigt die erste Folge nur vier Tage nach der Erstausstrahlung im amerikanischen Fernsehen. Schon der erste Trailer sorgte dabei für viel Begeisterung bei den Fans. Nun folgte ein weiterer, der neue Einblicke in die Handlung der fünften Staffel gibt.

Die Handlung der fünften Staffel setzt einige Jahre nach dem Ende der letzten Staffel von „Prison Break“ ein und hat einige Überraschungen in sich. „Sara Tancredi“ (gespielt von Sarah Wayne Callies, 39) hat nach dem Tod von „Michael Scofield“ (gespielt von Wentworth Miller, 43) wieder geheiratet und sich gemeinsam mit ihrem Sohn ein neues Leben aufgebaut. Doch nachdem „Michaels“ Bruder „Lincoln Burrows“ (gespielt von Dominic Purcell, 46) vor ihr steht und Beweise in der Hand hält, die aufzeigen, dass „Michael“ noch leben könnte, machen sie die beiden auf die Suche nach ihm. Unterstützt werden sie dabei von ihren alten Weggefährten „Sucre“ (gespielt von Amaury Nolasco, 46) und „C-Note“ (gespielt von Rockmond Dunbar, 44). Damit ist auch bekannt, dass der Cast der vorherigen Staffeln bei der Fortsetzung dabei sein wird.

Auf ein neues Abenteuer lassen sich „Lincoln“ und Co. nicht nur bei dem Gefängnisausbruch von „Michael“ ein. Dieser scheint nur der Beginn einer Reihe von aufeinanderfolgenden Ereignissen zu sein, die eine spannende fünfte Staffel versprechen. Lange müssen die Fans jedoch nicht mehr auf die Fortsetzung von „Prison Break“ warten. Die neuen Folgen laufen ab dem 8. April 2017 immer samstags auf RTL II.

Breaking out is just the beginning. #PrisonBreak premieres April 4 on @FOXTV. pic.twitter.com/9cKLGu2U4z