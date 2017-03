„Prison Break“: So anders sieht Dominic Purcell mit Haaren aus

So sieht Dominic Purcell mit Haaren aus (© Getty Images)

Dominc Purcell ist uns als harter Kerl mit Muskeln, Tattoos und Glatze bekannt. Doch der Schauspieler sah vor rund 15 Jahren noch ganz andres aus.

Als „Lincoln Burrows“ aus der Gefängnis-Serie „Prison Break“ wurde Dominic Purcell (47) bekannt und mauserte sich zum Zuschauer-Liebling. In der Serie ist „Linc“ immer super trainiert, trägt eine Glatze und ist am ganzen Körper tätowiert. Doch Dominic war nicht immer ein so harter Kerl: Im Jahr 2003 sah er mit seinen hochgegelten Haaren eher wie ein Mitglied der Backstreet Boys aus und ist auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Die längeren Haare machen einen komplett anderen Typen aus Dominic.

Dominic Purcell: Er studierte mit Hugh Jackman

Als Sohn eines Norwegers und einer Irin wuchs er in Australien auf. Nach einer Ausbildung zum Landschaftsarchitekten besuchte er mehrere Schauspielschulen, wie die Western Australian Academy of Performing Arts, wo er zusammen mit Hugh Jackman (48) studierte. Nach einer Rolle in einer australischen Fernsehserie wurde er durch „Mission: Impossible II“ an der Seite von Tom Cruise (54) bekannt. Im Jahr 2000 erhielt Dominic Purcell eine Green Card, die es ihm erlaubte, in den USA zu leben. Von da an ging seine Karriere steil bergauf: Er spielte die Hauptrolle in „John Doe“ und ergatterte dann die Hauptrolle des Häftlings „Lincoln Burrows“ in „Prison Break“, die er von 2005 bis 2009 verkörperte.

„Prison Break“ kommt zurück

Rund acht Jahre nach dem Ende der letzten Staffel wird Purcell nun noch einmal in die Rolle des ehemals zu Tode verurteilten Häftlings „Lincoln Burrows“ schlüpfen, denn „Prison Break“ kommt für eine neue Staffel zurück. Gemeinsam mit Wentworth Miller (44) alias „Michael Scofield“ und Sarah Wayne Callies (39) alias „Sara Tancredi-Scofield“ können sich die Fans also auf weitere Folgen rund um Gefängnis-Ausbrüche und Familiendramen freuen.