Prinzessin Victoria: Ungewohnt leger in Bomberjacke

Victoria von Schweden in lässiger Bomberjacke (© Getty Images)

Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel besuchten am Mittwoch ein Event im Haga Park in Stockholm. Victoria trug dabei ein lässiges Outfit und beweist erneut ihre Stilsicherheit.

Seit Jahren überzeugt Prinzessin Victoria von Schweden (40) mit ihren Looks. Jetzt hat sich die normalerweise sehr schick angezogene Kronprinzessin ganz entspannt in einer Bomberjacke präsentiert.

Zum 125. Jahrestag der schwedischen Freiluft-Assoziation erschien Prinzessin Victoria in einer dunklen Hose, kombiniert mit einer weißen Bluse und lässiger Bomberjacke. Für das Event war sie genau passend gekleidet. Prinz Daniel (44) dagegen wählte einen eleganteren Look mit Hemd und Krawatte.

Victoria hat selbst an den Aktivitäten teilgenommen. Sie hat mit den Kindern im Laub gespielt und ist auf Seilen balanciert. Das wäre wohl in einem etwas vornehmeren Outfit nicht so einfach möglich gewesen. Wir finden es super, die Kronprinzessin mal etwas legerer zu sehen.