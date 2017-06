Prinzessin Victoria strahlend schön in Pink

Prinzessin Victoria von Schweden (© E-Press-Photo.com / imago)

Dieser Frau scheint einfach alles zu stehen! In einem pinken Kleid strahlte Prinzessin Victoria heute bei einer UN-Präsentation in Stockholm und sah einfach umwerfend aus.

Schwedens Prinzessin Victoria (39) bewies bei der Präsentation der UN-Agenda in Stockholm einmal mehr, wie gut ihr modischer Geschmack und wie zielsicher ihre Farbwahl ist. Victoria wählte zu diesem Anlass ein schlichtes pink-farbenes Kleid mit raffiniertem Knoten an der Taille. Passend dazu trug die 39-Jährige cremeweiße Pumps und eine gleichfarbige Clutch.

Schmuck benötigte die sympathische Königstochter dank ihres stets strahlenden Lächelns kaum. So blieb es bei einer schlichten silbernen Uhr und dezenten Ohrsteckern. Auch die Haare saßen in einem strengen Dutt perfekt. Als Botschafterin der UN-Global-Goals durfte Victoria bei der Agenda-Präsentation keinesfalls fehlen. Erst vor einigen Tagen besuchte Prinzessin Victoria die World-Ocean-Konferenz in New York.

