Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Gemeinsam stark bei Trauerfeier für Gräfin Alice

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel Arm in Arm (© E-PRESS PHOTO.com / imago)

Die ganze schwedische Königsfamilie hat einen schweren Tag hinter sich. Eine enge Vertraute des Königshauses, Gräfin Alice Trolle-Wachtmeister, starb nun im Alter von 91 Jahren. Prinzessin Victoria und Prinz Daniel spendeten sich auf dem Weg zum Friedhof gegenseitig Kraft.

Die schwedischen Royals haben eine enge Vertraute verloren. Gräfin Alice Trolle-Wachtmeister (†91) war ständiger Gast am schwedischen Königshof gewesen und hatte Königin Silvia von Schweden (73) nach deren Heirat mit König Carl Gustav (71) geholfen, mit der royalen Etikette zurechtzukommen und sich am Hof einzuleben. Schließlich war sie sogar zur Oberhofmeisterin ernannt worden und blieb bis zu ihrem Tod am 26. Juni 2017 von allen Mitgliedern der adligen Familie hochgeschätzt.

Auch Prinzessin Victoria (39) und Prinz Daniel (43) hatten ein gutes Verhältnis zu der sympathischen Adligen. Deswegen war der Tag der Trauerfeier auch für das glückliche Paar kein leichter. Ganz in Schwarz sowie mit ernsten Gesichtern und gesenktem Blick nahmen die hübsche 39-Jährige und ihr Ehemann am Trauerzug teil. Arm in Arm schritten sie bei Regen durch den Friedhof und überstanden so gemeinsam die traurigen Stunden.