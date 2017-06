Prinzessin Victoria & Prinz Daniel feiern heute ihren 7. Hochzeitstag

2010: Die wunderschöne Victoria & ihr Daniel (© Getty Images / other)

Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Gatte Prinz Daniel feiern bereits ihren siebten Hochzeitstag. Zusammen ist das royale Paar allerdings schon seit über 16 Jahren.

Prinzessin Victoria von Schweden (39) heiratete am 19. Juni 2010 ihren ehemaligen Fitnesstrainer Daniel Westling (43) in der Nikolaikirche in Stockholm. Die beiden lernten sich im Fitnessstudio von Daniel kennen und lieben. 2002 wurde die Beziehung publik, die Verlobung folgte aber erst einige Jahre später, am 24. Februar 2009. Mittlerweile feiern die beiden ihren siebten Hochzeitstag und scheinen immer noch verliebt wie am ersten Tag.

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel feiern 7. Hochzeitstag

Im Februar 2012 krönte Töchterchen Estelle (5) die Liebe der beiden. Die Erstgeborene belegt in der schwedischen Thronfolge den zweiten Rang und wird nach ihrer Mama Prinzessin Victoria eines Tages den schwedischen Thron besteigen. 2016 machte der kleine Prinz Oscar (1) das Familienglück perfekt.