Prinzessin Victoria: Das ist für ihren 40. Geburtstag geplant

Prinz Oscar, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel (© Getty Images)

Die Kronprinzessin hat Geburtstag und ganz Schweden will diesen Ehrentag feiern: 2017 ganz besonders, denn Prinzessin Victoria wird am 14. Juli 40 Jahre alt.

Die sympathische und allseits beliebte Prinzessin Victoria feiert nicht einfach nur Geburtstag. Die Schwedin lässt es richtig krachen. Oder besser gesagt: ganz Schweden.

Seit nun fast 40 Jahren feiert ein ganzes Land seine Thronfolgerin am sogenannten „Victoriatag“. Ganze zwei Tage am Stück. Am 14. Juli geht die Feier los und endet am 15. Juli. Jetzt wurde auch der genaue Ablauf der Feierlichkeiten bekannt. Auf der offiziellen Seite des schwedischen Königshauses wurden folgende Informationen bekanntgegeben:

Am Freitag, den 14. Juli, und dem eigentlichen Geburtstag der Prinzessin geht es um 10.00 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Stockholmer Schlosskirche los. Hier werden neben der königlichen Familie noch Vertreter der Regierung und dem Reichstag sowie die Mitarbeiter des Hofs vertreten sein. Geschenke für Victoria gibt es direkt im Anschluss bei einem Empfang im Schlossgarten, bevor um 12.00 Uhr dann die Salutschüsse zu Ehren Victorias erfolgen.

Darauf folgt um 13.00 Uhr das Highlight für viele Schwedinnen und Schweden. Die royale Kutschfahrt der Prinzessin samt Familie durch Stockholm. Abends geht’s auf die Insel Öland, genauer gesagt in die Stadt Borgholm. Hier beginnt die Feier offiziell ab 19.00 Uhr.

Prinzessin Victorias 40. Geburtstag wird zwei Tage lang gefeiert

Weiter geht es am 15. Juli 2017 auf Schloss Solliden auf der Insel Öland. Es ist der Sommersitz der königlichen Familie und perfekt geeignet, um ab 11.00 Uhr vormittags die Ehrenperson Victoria und auch den Rest der schwedischen königlichen Familie zu feiern, bevor Victorias große Sause dann zu Ende geht.

Am Morgen des 15. Juli 2017 öffnen die Parktore in Solliden bereits um 8.30 Uhr für alle, die hautnah dabei sei wollen.