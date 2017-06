Prinzessin Victoria bei UN-Konferenz in New York

Kronprinzessin Victoria von Schweden bei der UN (© ZUMA Press / imago)

Eine echte Arbeitsbiene ist Schwedens Kronprinzessin Victoria. Während ganz Schweden den vierten Hochzeitstag ihrer kleinen Schwester Madeleine von Schweden feiert, arbeitet Victoria in New York an der Rettung der Weltmeere.

Während ihre kleine Schwester Prinzessin Madeleine von Schweden (34) glücklich ihren mittlerweile vierten Hochzeitstag mit Ehemann Chris O’Neill (42) feiert, ist Kronprinzessin Victoria von Schweden in New York und arbeitet fleißig. Am „Tag des Meeres“ am 8. Juni nahm sie an der UN Ocean Conference in New York City teil.

Mit einem Politik- und Geschichtsstudium, mehreren Praktika bei der Regierung und der UN sowie einer diplomatischen Ausbildung im Rücken, ist Prinzessin Victoria auch bestens für die Teilnahme an einer solch bedeutsamen Konferenz gewappnet. Sie ist außerdem Vertreterin der Sustainable Development Goals (SDG), der Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN. Die Konferenz (5. bis 9. Juni) hat zum Ziel, gemeinsam Wege und Lösungen zu finden, die Weltmeere zu schützen.

