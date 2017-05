Prinzessin Sofia zeigt ihren Babybauch in strahlendem Weiß

Beim Besuch in Norwegen präsentierte Prinzessin Sofia an der Seite ihres Mannes Prinz Carl Philip stolz ihre kleine Babykugel (© UPI Photo / imago)

Beim gestrigen Gala-Dinner zu Ehren von König Harald und Königin Sonja von Norwegen in Oslo überzeugte Prinzessin Sofia in einem eleganten, weißen Kleid - und entzückte mit ihrem wachsenden Babybäuchlein.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Prinz Carl Philip von Schweden (37) und seine Frau Prinzessin Sofia (32) verkündeten, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Bei einem gemeinsamen Auftritt des Paares bei einem Gala-Dinner in Oslo anlässlich der Geburtstage von König Harald (80) und Königin Sonja von Norwegen (79) zeigte die Prinzessin gestern nun in einem wunderschönen Kleid ihren wachsenden Babybauch.

Wieder einmal bewies die 32-Jährige, dass sie genau weiß, wie man einen atemberaubenden Auftritt hinlegt und verzauberte mit der Wahl ihres weißen Kleides alle. Das langärmelige Abendkleid bestach durch viel Spitze sowie durch einen raffinierten Schnitt und betonte die kleine Babykugel der royalen Schönheit. Das Strahlen auf dem Gesicht der baldigen Zweifach-Mama zeigte, dass öffentliche Auftritte ihr bisher noch nichts ausmachen und ihr die Schwangerschaft sichtlich gut bekommt. Wir drücken die Daumen, dass das bis zum Geburtstermin des adeligen Sprösslings im September so bleibt.