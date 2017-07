Prinzessin Sofia von Schweden: So groß ist ihr Babybauch schon

Prinzessin Sofia zeigt stolz ihren Babybauch (© PPE / imago)

Prinzessin Sofia präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch, die beachtliche Wölbung ist auch nicht mehr zu übersehen. Gemeinsam mit Prinz Carl Philip freut sich die Prinzessin auf die Geburt ihres zweiten Kindes im September.

Prinzessin Sofia (32) strahlte bis über beide Backen, als sie stolz ihren wachsenden Babybauch an der Seite von Ehemann Prinz Carl Philip von Schweden (38) präsentiert. Nicht mehr lange und dann ist es soweit: Das Kind des royalen Traumpaares soll nämlich schon im September kommen. In einem eleganten rosa Blumenkleid setzte Sofia ihren Bauch gekonnt in Szene und zeigte so, wie schön schwanger sein kann.

Es ist bereits das zweite Kind für Sofia und Carl Philip. Sohn Prinz Alexander (1) erblickte im April 2016 das Licht der Welt. Sofias zweite Schwangerschaft kam etwas überraschend, da Söhnchen Alexander zu diesem Zeitpunkt erst elf Monate alt war. Aber es scheint, als würde die Prinzessin ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen. Die Freude am Hof und beim schwedischen Volk über den neuen Nachwuchs ist natürlich auch sehr groß.